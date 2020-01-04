РИАМО - 4 янв. Утром в субботу в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском отменили и задержали 30 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали семь рейсов. В аэропорту Домодедово семь прилетов и вылетов задержано, еще девять отменено. В Шереметьеве задержали шесть рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен не зафиксировано, задерживается один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение от расписания на 30 и более минут.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили на территории Подмосковья и Москвы до 5 января.