РИАМО - 4 янв. Инновационно-образовательный кластер «Техноград» на столичной ВДНХ в прошлом году посетили более 240 тысяч человек, а с момента открытия в нем побывали свыше 30 тысяч посетителей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Учебный план «Технограда» включает в себя более 1 тысячи мастер-классов, курсов и интенсивов. Посетители могут попробовать свои силы более чем по 40 специальностям, востребованным в разных сферах: цифровые технологии, услуги для населения, креативные индустрии, городская инфраструктура и промышленность и так далее.

«Современные форматы обучения, как в «Технограде», сегодня очень популярны. Они позволяют повысить квалификацию или освоить новую профессию за максимально короткий срок. Все навыки отрабатываются на практике, на реальном оборудовании», - сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что образовательные модули в «Технограде» готовят при непосредственном участии работодателей, с учетом последних требований рынка труда.

Также в инновационно-образовательном кластере на ВДНХ работает центр развития карьеры. Он помогает всем желающим найти работу и получить базовые навыки, необходимые для трудоустройства. Его услугами в прошлом году воспользовались свыше 19 тысяч человек. На его базе пошло более 270 мероприятий, среди которых мастер-классы, бизнес-игры, ярмарки вакансий и другие.

Чаще всего посетители центра развития карьеры в 2019 году интересовались консультациями и расширенным профнавигационным тестированием.

На школьных каникулах в «Технограде» проходят образовательные мероприятия для детей. Школьники участвуют в квестах и знакомятся с популярными городскими профессиями.