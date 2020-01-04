РИАМО - 4 янв. Жителей Подмосковья и Москвы в субботу ожидает пасмурная погода, временами пройдет небольшой снег, максимальная температура будет до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Мощный североатлантический циклон принес в регион теплый воздух, под его влиянием предстоящий день окажется пасмурным.

«Ожидается временами небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 до плюс 1, по области от минус 4 до плюс 1 градуса. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет и в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 85%», - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, некоторые метеозависимые люди адаптировались и переживают эту зиму с аномальными перепадами температуры, влажности, атмосферного давления. Наибольший риск испытывают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Приспособиться к таким, довольно нехарактерным для московской зимы погодным условиям, помогут соблюдение рекомендаций врача», - отмечается в материале.

Также рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства, поддерживать организм (курсовой прием растительных адаптогенов, поливитамнов), постараться найти время на прогулки и спортивные занятия, чрезмерно не перегружать организм, избегать стрессовых и эмоциональных нагрузок.