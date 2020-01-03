РИАМО - 3 янв. В рамках XIII международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в этом году состоится десять вечерних представлений, их могут увидеть 90 тысяч человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Фестиваль пройдет на Красной площади с 28 августа по 6 сентября. В его рамках выступят российские и зарубежные артисты. Они также представят свои программы на железнодорожных вокзалах, в парках и садах столицы. На ВДНХ пройдет общее музыкальное шествие всех участников фестиваля.

«Все желающие абсолютно бесплатно смогут посетить дневные представления фестиваля на Конном манеже и выступления иностранных участников на сцене Детского городка, который по традиции начнет свою работу на главной площади страны у стен Государственного исторического музея за день до официального открытия фестиваля», - уточняется в материале.

Билеты на вечерние представления уже можно приобрести на официальном сайте мероприятия. Там еще действуют цены 2019 года.

В прошлом году российские и зарубежные участники фестиваля выступили со своими программами на пяти железнодорожных вокзалах и в семи парках и садах столицы.