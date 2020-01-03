РИАМО - 3 янв. В этом году в воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях поступят свыше 250 единиц вооружения и военной техники, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Вместе с новыми образцами техники сразу же поступают соответствующие тренажеры, что ускоряет процесс обучения специалистов», - сказал командующий танковой армии генерал-майор Сергей Кисель.

Он отметил, что военные получат модернизированные танки Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, машины химической разведки РХМ-6-01, войсковые мобильные лесопильные комплексы, подвижные инженерные ремонтные комплексы и другие.

На сегодняшний день российская армия укомплектована современными образцами боевых машин. Среди них: модернизированные танки Т-72Б3 с усиленной защитой, танки Т-90, которые принципиально отличаются от других машин степенью защищенности экипажа и большой дальностью стрельбы.