РИАМО - 3 янв. Уже более 40 тысяч пожилых жителей Московской области присоединились к проекту «Активное долголетие», они занимаются плаванием, пением, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«Губернаторская программа «Активное долголетие» стартовала в октябре, она разработана для людей старшего поколения в рамках реализации национального проекта «Демография». Для участников проекта организуются бесплатные спортивные, творческие мероприятия, а также туристические экскурсии», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что в Подмосковье открыли восемь клубов «Активного долголетия». А в 2020 году они появятся во всех муниципалитетах региона. На сегодняшний день участниками проекта являются свыше 40 тысяч человек.

В регионе выявили самые посещаемые активности среди участников проекта: плавание (20 тысяч человек), пение (15 тысяч человек), скандинавская ходьба (14 тысяч человек).

Программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей.

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