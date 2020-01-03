РИАМО - 3 янв. В концертном зале «Зарядье» 13 января в рамках программы «Звезды фестиваля «Спасская башня» выступят Центральный военный оркестр Минобороны России и лауреат международных конкурсов Йенс Линдеманн, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Уникальную концертную программу на суд зрителей представит постоянный участник и визитная карточка фестиваля «Спасская башня» Центральный военный оркестр Минобороны России под управлением начальника военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главного военного дирижера, заслуженного артиста России генерал-майора Тимофея Маякина», - говорится в сообщении.

Вместе с оркестром на сцену выйдет один из лучших солистов-трубачей в мире, лауреат международных конкурсов Йенс Линдеманн.

Зрители услышат произведения мировой классической музыки, широко известные композиции из любимых кинофильмов и многое другое.