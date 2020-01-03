РИАМО - 3 янв. Пожарные потушили загоревшееся строение в селе Шубино-2 городского округа Домодедово, работа по ликвидации огня заняла свыше 10 часов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, село Шубино-2, рядом с домом 53, поступило в 06:31 в пятницу.

«В 17:03 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 19 человек», - говорится в сообщении.