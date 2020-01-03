РИАМО - 3 янв. В прошлом году на объектах культурного наследия столицы состоялось более 280 проверок, возбуждено 376 административных дел, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгорнаследие принимало меры по охране памятников культурного наследия. В том числе специалисты ведомства: 1805 раз выезжали на объекты; выдали 978 предписаний (о проведении работ, к актам технического состояния, о приостановке работ); провели 283 проверки (плановые - 54, внеплановые - 229); возбудили 376 административных дел, из них 99 расследований», - говорится в сообщении

За год специалисты ведомства выставили штрафы на общую сумму свыше 24 миллионов рублей (с учетом 2018 года взыскали порядка 26 миллионов рублей).

Также в прошлом году выдали 585 заданий на разработку проектной документации и 420 разрешений на работы.

В этом году завершат работы на Северном речном вокзале, в Политехническом институте, кинотеатре «Художественный», гимназии Медведниковых в Староконюшенном переулке.