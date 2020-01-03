РИАМО - 3 янв. Российские спортсмены Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли второе и третье место в мужском масс-старте на «Тур де Ски» в Италии, победил норвежец Йоханнес Клебо, сообщает Газета.ru.

Гонка в мужском масс-старте на 15 километров проходила в итальянском Валь-ди-Фьемме. Данные соревнования входят в зачет Кубка мира.

«На самой финишной прямой Клебо своим могучим размахом рук вырвал победу в гонке. Устюгов второй, Большунов - в тройке лидеров» , - говорится в сообщении.

В данном турнире Россию также представляли Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Андрей Ларьков и Денис Спицов. Ларьков стал четвертым в гонке, Мальцев, Мельниченко и Якимушкин смогли войти в первую двадцатку турнира.