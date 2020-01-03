РИАМО - 3 янв. Вечером в пятницу в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 36 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
Во Внукове задержали шесть рейсов, еще пять отменили. В аэропорту Домодедово 10 прилетов и вылетов задержано, еще 11 отменено. В Шереметьеве задержали четыре рейса.
В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение от расписания на 30 и более минут.
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