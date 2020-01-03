РИАМО - 3 янв. В прошлом году столичные реставраторы провели работы на более чем 200 памятниках архитектуры, среди которых ансамбль Миусского трамвайного депо, фонтаны на ВДНХ, башни Донского монастыря, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Было отреставрировано 203 памятника архитектуры, и больше половины из них — за счет частных инвестиций. Соответственно, всего с 2011 года в порядок привели уже 1414 объектов культурного наследия. Сейчас доля памятников, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет уже 94%», - сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Среди самых значимых отреставрированных объектов в 2019 году: ансамбль Миусского трамвайного депо, театральное училище имени Б.В. Щукина, городская усадьба XVIII–XIX веков Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых, фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ, башни Донского монастыря и другие.

«Прорывом года стала реставрация павильона «Грот» в усадьбе Кусково. Это единственное в России здание XVIII века с сохранившейся декоративной отделкой из раковин моллюсков из Средиземного и Черного морей, Индийского, Атлантического и Тихого океанов и настоящего перламутра. Специалисты работали в павильоне три года», - уточняется в материале.

В 2019 году на территории мегаполиса реставрировались и памятники религиозного назначения. За год работы провели на 26 объектах.

Также работы по реставрации завершена на четырех объектах, которые город сдает по программе «1 рубль за 1 квадратный метр». Всего по данной программе с 2011 года было отреставрировано 19 зданий.