РИАМО - 3 янв. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего смерть при возгорании в доме в городском округе Подольск двоих детей и двоих взрослых, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, в пятницу в дачном доме на территории СНТ «Борисовка» городского округа Подольск произошел пожар. При тушении найдены тела двух девочек восьми месяцев и трех лет и их родителей. С места ЧП госпитализирована пожилая женщина.

«Следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего смерть в пожаре четырех человек, двое из которых дети (часть 3 статьи 219 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Предварительной причиной возгорания в дачном доме мог послужить аварийный режим работы электросетей или электрооборудования. Предварительной причиной смерти девочек и их родителей является отравление угарным газом.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. По данному делу назначен ряд экспертиз.