РИАМО - 3 янв. Прошлый год стал в столице самым теплым за всю историю метеонаблюдений, также одними из самых теплых годов в России являются 2007 и 2017, сообщила РИАМО в пятницу ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.ва.

«В Москве и центральной России год стал самым теплым, ни с кем он не стал делить пальму первенства», - отметила Макарова.

По ее словам, 2019 год также стал одним из самых теплых во всей России, повторив результаты 2007 и 2017 года, которые считались рекордными по теплу.

В концу года в столице наблюдалась аномально теплая погода. С сентября неоднократно были побиты рекорды самых теплых дней в мегаполисе. Всего были побиты 12 метеорологических рекордов по теплу и атмосферному давлению. Рекордов по осадком в прошедшем году не было.

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