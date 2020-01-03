РИАМО - 3 янв. На улице 7-й Черноголовской в Ногинске обнаружили тело пожилой женщины, назначена проверка, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Второго января в 13:16 в Ногинске на улице 7-й Черноголовской без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестной женщины славянской внешности 55-60 лет», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту проверку начал следственный отдел по Ногинску ГСУ СК России по Московской области.

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