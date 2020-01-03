РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В подмосковном Подольске планируют открыть горнолыжный комплекс «Красная горка» в январе текущего года, сейчас учебный склон засыпают искусственным снегом, сообщил «РИАМО в Подольске» директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

«Учебный склон на горнолыжном комплексе «Красная горка» в Подольске планируем открыть к 7 января, если сохранятся минусовые температуры. На данный момент мы проводим работы по его искусственному оснежению с использованием трех специальных пушек, снега там уже 1 метр», – сказал Сабуров.

Он уточнил, что затем проведут работы по оснежению тюбинговой горки, ее могут запустить к 15 января. Весь комплекс начнет функционировать не ранее 30 января.

По его словам, оснежать учебный склон начали в ночь с 27 на 28 декабря. С тех пор получили 500 кубометров снега, но этого недостаточно. Производительность пушек при температуре до минус 3 градусов составляет не более 15%. Своего максимума они могут достичь только при температуре минус 10 градусов, тогда весь склон можно оснежить за 10 дней.

«К новому сезону мы приобрели новое австрийское оборудование - три снегогенератора и насосную станцию в лизинг. Также 1 декабря 2019 года высадили 33 шестиметровые сосны от поворота к нам, у входа и на склоне, постарались создать новогоднюю атмосферу для подольчан. Всего в модернизацию комплекса вложили около 18,5 миллионов рублей, это 30% от планируемого. Пока не смогли нарастить желаемую мощность, чтобы оснежать склон быстрее», - добавил Сабуров.