РИАМО - 3 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет литургию в рождественский сочельник в храме Христа Спасителя в Москве 6 января, сообщается на сайте пресс-службы патриарха Московского и всея Руси.

«Шестого января 2020 года, в навечерие Рождества Христова (рождественский сочельник), святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит служение божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве», — говорится в сообщении.

Начало богослужения в 10:00.

День Рождества Христова (7 января) является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах.