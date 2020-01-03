РИАМО - 3 янв. После новогодних каникул в столичных школах начнется новый цикл олимпиад и конкурсов по математике, физике, программированию и другим предметам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Олимпиада «Я люблю математику». Сроки: 27 января – 16 февраля (пробный тур), 17 февраля – 1 марта (основной тур), 2-8 марта (результаты). Проверить знания точных наук приглашают учеников первых-пятых классов. Им предстоит решать интерактивные задания в режиме онлайн», – говорится в сообщении.

До 15 января школьники смогут принять участие в отборочном туре открытой олимпиады по программированию. Финал состоится в марте. По сложности задач и уровню подготовки участников данное состязание не уступает заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

В январе стартует отборочный этап олимпиады по физике и математике «Курчатов». Задания по математике готовятся для учеников 6-11-х классов, по физике – 7-11-х классов. Для участия в данной олимпиаде нужно зарегистрироваться.

Отборочный этап олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике стартует 20 января. Задания рассчитаны на учеников столичных школ трех возрастных категорий: 4-6 классы, 5-8 классы и 7–11 классы.

Будущих историков и искусствоведов приглашают принять участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». Регистрация на данное мероприятие открыта до 15 марта. Задания рассчитаны на школьников любого возраста.

Регистрация на олимпиаду «История и культура храмов столицы и городов России» откроется 9 января. Участники, разделенные на возрастные категории, должны будут провести исследования и оформить олимпиадные работы. Школьники соревнуются в номинациях «Мультимедийная презентация», «Видеосъемка», «Фотосъемка» и «Макет».

Также в январе завершится первый отборочный тур в школах московского открытого конкурса чтецов. Его посвятят 75-летию Великой Победы.

Также в столице в этом году пройдут Московская олимпиада школьников, олимпиада «Не прервется связь поколений», командная олимпиада по технологии с использованием ресурсов торговых центров, чемпионат «Правильно и быстро», конкурсная программа «Новые вершины».