РИАМО - 3 янв. На территории Подмосковья и Москвы 4 января ожидается снегопад во второй половине дня, вновь сформируется снежный покров, сообщается на сайте «Метеовести».

В ночь на 4 января погоду в регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. При его господстве осадков не ожидается, подморозит до минус 1 – минус 3 градусов. Он поспособствует прояснению неба, что позволит жителям Подмосковья и Москвы увидеть метеорный поток Квадрантиды.

«Днем скажется приближение североатлантического циклона, сопровождаемого натеканием многослойной облачности. Во второй половине дня пройдет скоротечный снегопад (до 2-4 миллиметров осадков), а температура воздуха повысится до околонулевой отметки. Вновь сформируется скромный снежный покров высотой не более 2-3 сантиметров», – говорится в сообщении.

В регионе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы.

Пятого января ожидается выпадение снега и похолодание: ночью будет до минус 5 – минус 3 градусов, днем не выше нуля.

Ненадолго распогодится шестого января, под утро воздух остынет до минус 5 – минус 7 градусов. Днем температура составит от минус 4 до минус 2 градусов, а вечером возможен небольшой снег.

В ночь перед Рождеством в регионе будет идти обложной снег, ожидаются зимние температуры – минус 6 – минус 4 градуса. Днем осадков будет меньше, температура будет минус 3 – минус 1 градус.

Восьмого января ожидается снег, минимальная температура ночью – минус 7 – минус 5 градусов, днем – минус 2 – 0 градусов. Высота снежного покрова может составить 3-8 сантиметров.