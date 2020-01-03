РИАМО - 3 янв. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) запустили шоу Stars save the Earth, в рамках которого позвонили члену конгресса США Максин Уотерс от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Газета.ru.

Первую серию шоу опубликовали на YouTube.

«В эпизоде пранкеры звонят Уотерс от имени Тунберг и ее отца. Они рассказывают политику об экологической катастрофе на острове Чунга-Чанга и о том, что активистка якобы имеет компромат на президента США Дональда Трампа», - говорится в сообщении.

Также от имени девочки пранкеры убедили женщину в том, что Тунберг после встречи с главой Белого дома снятся кошмары.

Уотерс не заметила подвоха и пообещала помочь острову. Также она призналась, что находится в восторге от беседы с известной школьницей.