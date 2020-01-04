РИАМО - 4 янв. Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности ночь на субботу, его можно увидеть в северо-восточной части неба, сообщается на сайте Московского планетария.

«Первый звездопад 2020 года обещает быть одним из самых ярких. В ночь на субботу ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба — именно там будет располагаться радиант Квадрантид.

Область вылета метеоров находится в созвездии Волопас. В ночь пика метеорный дождь лучше наблюдать после полуночи.

Луна не помешает любоваться звездопадом, так как скроется за горизонт после часа ночи. Квадрантиды можно наблюдать на всей территории России.

Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.