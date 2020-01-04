РИАМО - 4 янв. В Москве запустят акцию «Елочный круговорот», в рамках которой с субботы начнут собирать ели для утилизации, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«С 4 января по 1 марта 2020 года сбор елей, пихт, сосен и других хвойных для переработки будет осуществляться в 12 пунктах приема на особо охраняемых природных территориях Москвы», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы дерево приняли, с него нужно снять мишуру, украшения и упаковочные материалы.

Организаторы акции считают, что новогодние елки, просто выброшенные в мусорный контейнер, не принесут больше ни пользы, ни радости. На мусорных полигонах, куда, как правило, увозят эти деревья, нет условий для их естественного разложения.

Утилизированные ели, которые переработают в щепу, вернутся обратно в природу, так как будут использованы в качестве удобрения для отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных.

Акция «Елочный круговорот» проводится «Мосприродой» с 2016 года. Изначально действовал всего один пункт приема елок на территории ЭПЦ «Битцевский лес», а сроки акции составляли с 9 по 19 января, потом с каждым годом сроки проведения акции и количество пунктов приема елок увеличивались.

На природных территориях и в эколого-просветительских центрах Москвы в начале 2020 года будет организовано 12 пунктов приема елей и четыре пункта для переработки ГПБУ «Мосприрода».