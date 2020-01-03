РИАМО - 3 янв. Группа «Ленинград» выступит на популярном музыкальном фестивале Coachella, который ежегодно проходит в Калифорнии, сообщает Газета.ru.

В 2020 году Coachella пройдет в калифорнийском городе Индио два уик-энда по три дня: с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля.

«Ленинград» станет единственным хедлайнером из России, выступив 12 и 19 апреля. В фестивале также примут участие такие артисты как Фрэнк Оушен, Том Йорк, Лана Дель Рей и Кельвин Харрис», — говорится в сообщении.

Шнуров в марте 2019 года заявил о роспуске «Ленинграда» и пообещал, что летний стадионный тур по России станет последним для коллектива.

Coachella является одним из самых крупных музыкальных фестивалей в мире. Ежегодно его посещает около полумиллиона человек.