РИАМО - 3 янв. Рекордным по перевозке днем прошлого года для метро и Московского центрального кольца стало 27 декабря, тогда пассажиропоток составил свыше 9,4 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

«Московский метрополитен подвел итоги по перевозке пассажиров в 2019 году. Рекордным по пассажиропотоку стало 27 декабря — в этот день метро и МЦК воспользовались 9 432 052 пассажира», - говорится в сообщении.

Традиционно в предновогодние дни пассажиропоток в подземке увеличивается на 3-5% по сравнению со среднегодовыми значениями.

В 2018 году пиковые перевозки также приходились на конец декабря. В прошлом году это было 25 декабря, тогда метро и МЦК перевезли 9,358 миллиона человек.

Всего за минувший год столичным метро и МЦК воспользовались свыше 2,56 миллиарда пассажиров. Это на 60 миллионов больше пассажиропотока 2018 года.