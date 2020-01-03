РИАМО - 3 янв. На территории столицы в пятницу столбики термометров показали плюс 2 градуса, на сегодняшний день в городе температура на 6 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

В начале января на территории Центральной России сохраняется положительная аномалия температуры. Также наблюдается дефицит осадков и снежного покрова.

«В Москве 3 января на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись к 15:00 до плюс 2 градусов, а высота снежного покрова едва составила 2 сантиметра, хотя во многих местах снег полностью сошел. Такой температурный фон на 6-8 градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

Также в мегаполисе снежный покров в 10 раз ниже нормы и на сегодняшний день соответствует показателям ноября.