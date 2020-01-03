РИАМО - 3 янв. Пьяная ссора двух мужчин в селе Софьино Раменского городского округа закончилась поножовщиной, пострадавшего госпитализировали с ранением живота, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Второго января в 15:30 из дома в селе Софьино Раменского городского округа бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» доставлен и госпитализирован приезжий из Волгоградской области 1969 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление задержан житель Павловского Посада 1982 года рождения, ранее судимый. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он отметил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью».