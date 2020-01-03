РИАМО - 3 янв. Предстоящей ночью в московском регионе ожидается прояснение в облаках, благодаря чему, жители Подмосковья и столицы смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на 4 января на территории России можно будет наблюдать первый звездопад этого года - метеорный поток Квадрантиды. Ожидается поток до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту.

«Сегодня, вполне возможно, что кто-то и увидит, потому что предстоящей ночью будет прояснение в облаках на территории Москвы и Московской области», - сказал Леус.

Область вылета метеоров находится в созвездии Волопас. Звездопад лучше наблюдать после полуночи. Жителям региона советуют смотреть в сторону северо-восточного горизонта неба.