РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Власти подмосковного Подольска просят жителей быть осторожнее при использовании газового или печного оборудования в частных домах, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы администрации городского округа.

По его словам, 3 января в 05:43 поступило сообщение о пожаре в деревне Борисовка на улице Полевая, дом 8. В 07:33 ликвидировали открытое горение. В 11:26 ликвидировали последствия пожара. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела четырех человек - двоих детей (восемь месяцев и три года), мужчины и женщины. Кроме этого, в больницу доставили пожилую женщину. Пострадавшие были жителями Москвы.

«Уважаемые жители и гости городского округа! С наступлением холодного времени года увеличивается опасность возникновения пожаров. Будьте осторожны при использовании газового или печного отопительного оборудования в частных домах и обеспечивайте контроль за ним», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самое незначительное нарушение правил пожарной безопасности приводит к крупным пожарам. Если кто-то заметил возгорание или дым, нужно немедленно сообщить об этом по телефону 01 или 8 (496) 754-56-10; с мобильных телефонов - 112.