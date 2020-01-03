РИАМО - 3 дек. Нападающий московского клуба «Локомотив» Федор Смолов перестал скрывать свои отношения с 17-летней внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина Марией Юмашевой, сообщает Газета.ru.

Слухи о романе футболиста с Юмашевой стали появляться после того, как девушка начала оставлять комментарии под постами спортсмена в Instagram.

«В stories 29-летнего форварда появилась совместная фотография с несовершеннолетней девушкой, которая прижимается к спортсмену. Также в аккаунте Смолова появился снимок, на котором пара запечатлена в обнимку», - говорится в сообщении.

В данный момент футболист с друзьями находится в отпуске на острове Сент-Барт.

Смолов ранее был женат на обладательнице титула «Мисс Россия — 2003» Виктории Лопыревой, с которой они расстались в 2015 году.