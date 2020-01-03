РИАМО - 3 янв. В Подмосковье и Москве ожидается похолодание, температура может опуститься до минус 8 градусов, однако такие показания термометров нельзя в полной мере назвать «рождественским морозом», сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Морозы будут. По сравнению с той слякотью, которая у нас была в декабре и сейчас, будет холоднее. Но настоящими рождественскими морозами это назвать нельзя. В ночь с 6 на 7 января - облачно с прояснениями, местами слабый снег, от минус 4 до минус 6 в столице и от минус 3 до минус 8 в Подмосковье», - сказал Леус.

Он отметил, что днем 7 января будет преимущественно облачно, местами слабый снег. Температура составит от минус 1 до минус 3 градусов в Москве и от нуля до минус 5 градусов в Московской области.

По его словам, снежный покров утром 2 января составлял 3 сантиметра, но уже спустя день, утром 3 января снег стаял до 2 сантиметров.

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