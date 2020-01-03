РИАМО - 3 янв. В Центральном государственном архиве Московской области хранится личный фонд писателя Александра Перегудова, в нем есть воспоминания о новогодней ночи, размещенные 31 декабря 1971 года в газете «Орехово-Зуевская правда», говорится в сообщении пресс-службы ЦГАМО.

«Новый год!... Эти два слова вызывают у нас в памяти морозную лунную ночь, блестки на снегу, стекла окон, прихотливо расписанные морозом и ожидание чего-то светлого и радостного, что должна принести новогодняя ночь», – написал Перегудов.

Он также дал историческую справку о том, что до Петра Первого Новый год на Руси начинался 1 сентября. Это был так называемый гражданский новый год. Еще был церковный – он начинался 1 марта.

«Указ о том, чтобы год начинался «по латинскому обычаю» был издан Петром Первым 20 декабря 1699 года. В знак «доброго начинания» было приказано в Москве на домах сделать украшения из сосновых, еловых и можжевеловых веток, а когда 1 января на Красной площади «огненные потехи начнутся, то в знак веселия поздравлять друг друга», – добавил писатель.

Он отметил, что первые, самые светлые и самые волнующие воспоминания идут из детства, когда, «задыхаясь от радости, от никогда не испытанного ранее волнения, стояли мы впервые у яркой, украшенной блестящими игрушками, золотыми и серебряными гирляндами нитей и бус, с зажженными свечами елки».

Как уточняется на сайте электронного каталога государственных архивов Московской области, документы архива широко востребованы пользователями. Сотрудники учреждения исполняют более 3 тысяч тематических, генеалогических и социально-правовых запросов, проводят историко-документальные выставки, конференции, круглые столы и экскурсии.

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