РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. Театрально-цирковое представление «Новогодний цирк Деда Мороза» пройдет 4 января в поселке Малаховка городского округа Люберцы, начало в 15:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Четвертого января в культурно-досуговом центре «Союз» состоится театрально-цирковое представление «Новогодний цирк Деда Мороза». Мероприятие подготовлено в рамках проекта «Зима в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Зрителей ждет интересное праздничное шоу с веселыми клоунами и сказочными персонажами. Начало в 15:00.

КДЦ «Союз» находится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2.

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