РИАМО - 3 янв. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивные действия США в Ираке чреваты осложнением ситуации в регионе, сообщает Газета.ru.

Командир элитного подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани был убит вечером 2 января в результате ракетного удара США около международного аэропорта в Багдаде. Кроме него погибли еще несколько военнослужащих.

«Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет», - написала Захарова в Facebook.

По ее словам, в первую очередь Вашингтон подверг ракетному обстрелу Ирак как государство, что, по ее мнению, является актом агрессии.