РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск открыли выезд на улицу 43-й Армии с улицы Генерала Варенникова, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Генеральный подрядчик строительства участка автодороги по улице 43-й Армии АО «Монолитное строительное управление-1» 2 января 2020 года открыл рабочее движение на выезде на улицу 43-й Армии с улицы Генерала Варенникова. Выезжать можно через регулируемый перекресток, имеются две полосы для поворота направо в сторону круга на Южном обходе», - говорится в сообщении.

Для жителей появился еще один удобный выезд из микрорайона Кузнечики. Власти надеются, что это поможет существенно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в часы пик.



В связи с открытием выезда сотрудники теротдела убедительно просят жителей дома №8 на улице Генерала Стрельбицкого и близлежащих домов не парковать автомобили поперек проезжей части. В соответствии с правилами дорожного движения автомобили не должны препятствовать проезду автотранспорта.

Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на обочине, а при ее отсутствии - на проезжей части у ее края. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части.