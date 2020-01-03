РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. В подмосковном Подольске свыше 100 человек смогли посмотреть танцевальный флешмоб в поддержку соблюдения правил дорожного движения и получили световозвращающие браслеты в рамках акции «Яркий пешеход», говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Сотрудники ГИБДД в первые дни школьных каникул совместно с ребятами, занимающимися в КДЦ «Южный» в танцевально-хореографической студии современного уличного танца хип-хоп B-fly-Effect, провели в городском парке культуры и отдыха Подольска тематический флешмоб «Яркий пешеход», к которому присоединились отдыхающие дети и родители.

«Зажигательные движения танцоров в одежде со световозвращателями под тематические песни привлекли внимание более 100 горожан. По окончании мероприятия сотрудники полиции вручили всем присутствующим световозвращающие браслеты», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали о видах световозвращающих элементов, порекомендовали размещать необходимые для безопасности аксессуары не только на одежде, но и на колясках, санках, велосипедах. В темное время суток это значительно повысит дистанцию видимости и снизит вероятность дорожно-транспортного происшествия.