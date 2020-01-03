РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 янв. В Домодедове 47-летний мужчина получил удар ножом от знакомой во время застолья 31 декабря, сообщил «РИАМО в Домодедове» представитель пресс-службы УМВД России по Московской области.

«В микрорайоне Авиационный из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резанным ранением доставлен мужчина 1971 года рождения. Задержана женщина 1980 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).