РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 янв. В Домодедове 47-летний мужчина получил удар ножом от знакомой во время застолья 31 декабря, сообщил «РИАМО в Домодедове» представитель пресс-службы УМВД России по Московской области.
«В микрорайоне Авиационный из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резанным ранением доставлен мужчина 1971 года рождения. Задержана женщина 1980 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
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