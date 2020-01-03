РИАМО - 3 янв. Бесконтактной оплатой проезда на турникетах метро и валидаторах столичного наземного транспорта пассажиры воспользовались более 34 миллионов раз за минувший год, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Горожане могут оплатить проезд в метро и наземного транспорте банковскими картами и другими устройствами с бесконтактной технологией: браслетами, смартфонами, часами, включая платежные сервисы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay», — говорится в сообщении.

Все вестибюли станций Московского метрополитена и Московского центрального кольца оснащены как минимум двумя турникетами, принимающими бесконтактную оплату. С 1 сентября 2019 года внедрена бесконтактная оплата проезда на всем подвижном составе наземного транспорта в столице.

В минувшем году около 30 миллионов таких оплат провели в метро, еще более 4,5 миллионов – в городском транспорте, включая автобусы, трамваи и электробусы.