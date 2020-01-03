РИАМО - 3 янв. Ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал язвительные высказывания в своей адрес со стороны тренера своего будущего противника — Дональда Серроне, сообщает Газета.ru.

Ранее наставник американца Джефри Ванье заявил, что единственной сильной стороной ирландского бойца является левая рука.

«Не связывайтесь с силой левой руки Печально Известного», - поделился в Instagram stories сам Макгрегор постом из профиля Haute Time.

Сейчас Макгрегор готовится к поединку против Серроне. Бой пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 236. Этот бой будет первым после поражения ирландского спортсмена россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Конор Макгрегор по прозвищу Notorious («Печально Известный») является одним из самых популярных бойцов UFC. Первый титул чемпиона ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях — полулегкой и легкой.