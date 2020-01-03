РИАМО - 3 янв. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы до 5 января, также до вечера пятницы действует предупреждение о сильном ветре, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о гололедице действует в Подмосковье с 15:00 3 января до 15:00 5 января, в столице — с 18:00 3 января до 18:00 5 января. Также в регионе в пятницу до 21:00 объявлено предупреждение о сильном ветре.

«Желтый» уровень также объявили на территории практически всех регионов ЦФО, кроме Тверской, Костромской, Калужской и Смоленской областей.

В пятницу в регионе облачно с прояснениями, преимущественно ожидается без осадков. Ветер будет дуть западный, юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-15 метров в секунду.

Также 4 января в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, днем могуи пройти умеренные осадки, местами гололедица. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью — минус 2 – 0 градусов, днем – от минус 1 до плюс 1 градуса.

Пятого января в регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки и местами гололедица. Температуре ночью прогнозируется минус 1 – плюс 1 градус, днем 0 – плюс 2 градуса.