РИАМО - 3 янв. В новой Москве планируют разместить еще один полигон площадью 2 гектара для тестирования беспилотного транспорта, также будет создана электронная карта объекта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Будущее — за умным транспортом. Чтобы поддержать развитие беспилотных технологий, мы решили создать специальную площадку, где можно обкатывать инновационные машины. Крупный полигон расположится на территории, площадь которой почти сравнима с общей площадью трех футбольных полей», — сказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, на полигоне можно будет воссоздать стандартную поездку по городу, в которую входят ожидание возле наземного перехода пока пойдут пешеходы, движение в потоке машин, остановка на запрещающий сигнал светофора и так далее.

На территории данного объекта появятся дорожные знаки, пешеходные переходы, светофоры, перекрестки с круговым движением, дороги с разным количеством полос, разворотами и съездами.

«Наш профильный институт «МосТрансПроект» разработает и предоставит командам высокоточную карту территории - цифровой двойник полигона, который загрузят в память машин. С помощью такой карты они смогут передвигаться по воссозданным улицам», — добавил Ликсутов.

Новый полигон для беспилотников построят под открытым небом на территории новой Москвы. Его площадь составит 2 гектара. Так как площадка будет под открытым небом, беспилотный транспорт можно будет протестировать как в сухую погоду, так в снег, гололедицу или дождь. Разработчики смогут воспользоваться полигоном бесплатно, будет нужна только предварительная запись.