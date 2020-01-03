РИАМО - 3 янв. Возгорание произошло в квартире на шоссе Энтузиастов в Балашихе, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Второго января в 21:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 73. Есть пострадавший», — говорится в сообщении.

В 21:52 возгорание ликвидировали. В тушении огня принимали участие 11 человек и три единицы техники.