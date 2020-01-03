РИАМО - 3 янв. Рейтинг самых интересных рождественских фестивалей для событийных путешествий по России возглавил подмосковный фестиваль «Сказочное Рождество» в Истре, говорится в сообщении пресс-службы «ТурСтат».

«В Истре Московской области, в Сочи, Рязани, Казани и в Гатчине Ленинградской области пройдут самые привлекательные фестивали для отдыха и путешествий на рождественские праздники и выходные», — говорится в сообщении.

Топ событий составили по результатам анализа популярности и уникальности событий на Рождество.

В первую пятерку вошли фестиваль «Сказочное Рождество» в Истре с 6 по 8 января, музыкальный фестиваль Live Fest 2020 на курорте «Роза Хутор» в Сочи (4-7 января), фестиваль огня и света в Рязани (5-7 января), гастрофестиваль «КышДаКар-фест» в Казани (1-7 января) и «Новогодняя кутерьма» в Гатчине (2-8 января.)

В Истре в рамках проекта «Зима в Подмосковье» состоится фестиваль «Сказочное Рождество». Здесь гости смогут полностью погрузиться в рождественскую сказку. Основой фестиваля является выставка работ российского художника Валерия Архипова в музее «Новый Иерусалим». Открытие выставки запустит фестивальную программу.

Для гостей подготовили ярмарку, гуляния, театральные, концертные выступления и так далее. А герои произведений А.С. Пушкина с эскизов Архипова будут радовать посетителей на главной праздничной площади, где вырастет рождественский город со сказочными декорациями.

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