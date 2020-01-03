РИАМО - 3 янв. Финансовый университет при правительстве РФ выяснил, в каких городах страны наиболее распространена ненормативная лексика, пишет «Российская газета».

Опрос населения проводился в городах, где проживает более 250 тысяч человек. Респондентам задавался вопрос, насколько часто они сталкиваются с использованием нецензурной лексики в общении.

«Чаще всего ненормативную лексику можно встретить в следующих городах: Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск, Сургут», - говорится в материале.

Реже всего нецензурные выражения употребляют в своей речи жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и подмосковных Химок.

Ученые также установили, что чаще мат используется в тех уголках страны, где общая экономическая ситуация выглядит похуже. Чаще всего использовали мат граждане с более низким уровнем жизни, в районах с плохими дорогами и мало заботящиеся о собственном здоровье.

Реже всего ругаются матом россияне, которые имеют более высокий уровень жизни, часто занимаются спортом и имеет развитую социальную инфраструктуру в своем городе.