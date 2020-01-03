РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. В поселке Малаховка городского округа Люберцы в пятницу пройдет бесплатный показ фильма «По щучьему велению» и мультфильма «Дед Мороз и серый волк», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Третьего января в приглашаем в КДЦ «Союз» на показ художественного фильма «По щучьему велению» и показ мультипликационного фильма «Дед Мороз и серый волк». Начало в 15:00», - говорится в сообщении.

Культурно-досуговый центр «Союз» находится по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2. Вход на кинопоказ свободный.

Как провести зиму в Подмосковье>>