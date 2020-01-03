РИАМО - 3 янв. В прошлом году на официальном сайте мэра столицы mos.ru ввели свыше 20 новых услуг и сервисов, из них наибольшей популярностью пользовалась подписка на получение результатов медицинских анализов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На mos.ru на сегодняшний день доступны свыше 350 электронных услуг и сервисов. Среди новых, которые ввели в прошлом году, — подача апелляции на результаты государственной итоговой аттестации (ГИА), регистрация на участие в электронных выборах, онлайн-уведомление о планируемом индивидуальном жилищном строительстве и о его окончании и другие.

«Среди новых электронных услуг в 2019 году самой популярной стала подписка на получение результатов медицинских анализов. По данным столичного департамента информационных технологий, с начала года ее оформили более 499 тысяч раз», — говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи онлайн записывались на итоговое собеседование по русскому языку для учеников девятых классов, таких обращений зафиксировано свыше 84 тысяч, подавали апелляции на результаты ГИА (более 15 тысяч раз).

Жители столицы через mos.ru направили свыше 6,5 тысяч заявок на участие в проекте «Наше дерево», а также делились предложениями о внесении изменений в правила землепользования и застройки мегаполиса (более 2,7 тысячи раз).