РИАМО - 3 янв. Портал «Узнай Москву» и агентство «Мосгортур» подготовили еще 11 онлайн-квестов по городским музеям к новогодним праздникам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проект стартовал в начале декабря прошлого года. Всего пользователям было доступно 12 познавательных квестов по выставочным площадкам. Теперь к проекту присоединились Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-театр «Булгаковский дом» и другие.

«С помощью квестов на портале «Узнай Москву» посетители музеев узнают множество интересных фактов о космосе и биологии, а также в деталях познакомятся с биографиями и творчеством Сергея Есенина, Александра Скрябина, Константина Паустовского и других выдающихся людей», — отмечается в материале.

Для того чтобы начать квест, посетителям музеев необходимо скачать приложение «Узнай Москву» для iOS или Android. Сделать это можно, отсканировав QR-код, плакат с которым будет размещен при входе в музей. После этого нужно перейти в меню и в разделе «Квесты» выбрать соответствующую игру.

После каждого ответа система показывает, правильный ли он, и выдает краткое пояснение. Завершив онлайн-квест, участник увидит на странице свой результат — количество правильных ответов. Общее время прохождения квеста — 60 минут.