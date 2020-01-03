РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил с юбилеем и Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Тамару Булкину, передает корреспондент«РИАМО в Люберцах».

В пятницу Тамаре Булкиной исполнилось 90 лет.

«Я Вас поздравляю с 90-летним юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни»,- сказал Ружицкий.

Он вручил ветерану подарки и поздравительные адреса от президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации Люберец.