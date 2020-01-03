РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. Новая 22-метровая елка на бульваре Юности стала самой высокой в подмосковном Подольске, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«Многие подольчане в праздничные январские дни оценили новую новогоднюю 22-метровую елку, установленную на бульваре Юности – она самая высокая и, пожалуй, действительно самая красивая в городе», – написал Пестов в своем аккаунте в Instagram.

Он отметил, что бульвар Юности открыли 12 июня 2019 года. С тех пор он уже полюбился как место отдыха жителям и гостям Подольска. Вторую по высоте 16-метровую елку установили в сквере Поколений.

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