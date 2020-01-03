РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 янв. На новом участке улицы 43-й Армии от улиц Ленинградской и Академика Доллежаля до улицы Кирова с выходом на Южный обход Подольска верхний слой асфальта планируют уложить весной 2020 года, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

«Рабочее движение, открытое в последние дни декабря по новому участку улицы 43-й Армии от улиц Ленинградской и Академика Доллежаля до улицы Кирова с выходом на Южный обход Подольска, существенно повлияло на улучшение дорожной обстановки в нескольких микрорайонах Подольска», - написал Пестов в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, весной будут завершены работы по благоустройству объекта и уложены верхние слои асфальта.

Он отметил, что объект региональный, строится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева по обращениям подольчан и с учетом результатов активного голосования за эту улицу жителей на портале «Добродел».