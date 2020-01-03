РИАМО - 3 янв. За 2019 год дольщикам жилого комплекса «Полянка/44» передали 106 ключей от квартир в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Ключи от квартир в 2019 году получили 106 дольщиков ЖК «Полянка/44». Всего в проекте представлено 189 квартир», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В эксплуатацию комплекс ввели весной 2019 года. Девелопером проекта «Полянка/44» выступает группа ПСН (PSN Group). Всего за 2019 год крупнейший столичный застройщик выполнил обязательства перед 5,5 тысячами дольщиков.

ЖК «Полянка/44» — жилой элитный проект в самом центре Москвы, состоящий из трех исторических и пяти современных особняков.